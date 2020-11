Weltcup in Lech/Zürs: Vlhova holt nächsten Sieg, DSV-Septett scheitert vorzeitig

Lech (SID) - Ski-Weltmeisterin Petra Vlhova (Slowakei) hat ihre Erfolgsserie auch beim Parallel-Riesenslalom in Lech/Zürs ausgebaut. Die 25-Jährige gewann am Donnerstag das Finale gegen die US-Amerikanerin Paula Moltzan und holte damit den dritten Weltcup-Sieg in Folge. Dieser hing allerdings am seidenen Faden: Moltzan griff im entscheidenden Lauf bereits nach dem Sieg, rutschte dann aber weg und musste sich Vlhova geschlagen geben.

In Lech/Zürs sind die deutschen Läuferinnen gescheitert © SID

Die Schweizerin Lara Gut-Behrami wurde Dritte vor Sara Hector aus Schweden. Topstar Mikaela Shiffrin (USA) hatte wenige Tage nach ihrem Comeback auf einen Start verzichtet, um zu trainieren.

Die sieben deutschen Skirennläuferinnen waren am Vormittag geschlossen in der Qualifikation gescheitert. Lena Dürr (Germering) verpasste das Finale der besten 16 als 22. um 0,12 Sekunden, Andrea Filser (Wildsteig) fehlten als 29. 0,29 Sekunden.

Jessica Hilzinger (Oberstdorf) landete abgeschlagen auf Rang 46. Martina Ostler (Garmisch), Lisa Marie Loipetssperger, Fabiana Dorigo (beide München) und Leonie Flötgen (Starnberg) brachten keine zwei Fahrten ins Ziel.

Vlhova hatte zuletzt bereits die beiden Slalom-Rennen in Levi/Finnland gewonnen, beim Riesenslalom in Sölden zum Auftakt hatte die Slowakin Rang drei geholt.