Weltcupfinale: Deußer und Ehning im Zeitspringen fehlerfrei

Paris (SID) - Der Mannschafts-Olympiadritte Daniel Deußer (Wiesbaden) mit Cornet d'Amour und der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning (Borken) mit Cornado haben beim Weltcupfinale der Springreiter in Paris nach der ersten von drei Wertungsprüfungen beste Chancen auf eine Topplatzierung. Im Zeitspringen am Donnerstag blieben beide fehlerfrei: Deußer belegte hinter der Siegerin Elizabeth Madden (USA/Breitling) Platz zwei, Ehning wurde Vierter.

Daniel Deußer belegt Platz zwei © SID

Bundestrainer Otto Becker war "super zufrieden mit unseren beiden Pferden und ihren Reitern. Das war für uns der erhoffte gute Auftakt." Marcus Ehning kann in Paris als erster Springreiter überhaupt zum vierten Mal den Weltcup gewinnen.

Das Zeitspringen zählt als erste von drei Prüfungen zur Weltcupwertung, zweiter Wettbewerb ist am Freitag das Springen mit einem Umlauf und Stechen. Die 30 Besten der Gesamtwertung starten am Sonntag im Finale mit zwei Umläufen und Stechen. Titelverteidiger ist McLain Ward (USA), dessen zwölfjährige Stute HH Azur kürzlich vom Weltverband FEI als bestes Springpferd der Welt ausgezeichnet wurde. Nach einem Abwurf belegte Ward im Zeitspringen allerdings nur den zehnten Platz.

Das Weltcupfinale bildet in jedem Jahr den Abschluss der Hallensaison. In der Dressur, die am Freitag mit dem Grand Prix beginnt, peilt die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) ihren vierten Weltcup-Triumph an. Im Vorjahr gewann Werth auf ihrem Erfolgspferd Weihegold, mit dem sie auch in Paris am Start ist, das Finale in Omaha/Nebraska.

Neben Werth vertreten in der Dressur Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit dem Hengst Unee BB und Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (Framersheim) mit dem Wallach Sammy Davis jr. die deutschen Farben.