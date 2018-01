Weltliga: Wasserballer gegen Weltmeister Kroatien chancenlos

Krefeld (SID) - Die deutschen Wasserballer haben in der Weltliga gegen Weltmeister Kroatien die erwartete deutliche Niederlage kassiert. Das Team des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) war beim 4:13 (0:6, 0:3, 2:3, 2:1) in Krefeld chancenlos. Die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm belegt nach dem zweiten Spieltag mit einem Punkt weiter den dritten und letzten Platz in der Gruppe B. Zum Auftakt hatte die DSV-Sieben im Fünfmeterwerfen gegen Russland verloren.