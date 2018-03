Weltliga: Wasserballer stehen als Gruppenletzte fest

Rusa (SID) - Die deutschen Wasserballer stehen in der Weltliga bereits nach dem fünften Spieltag vorzeitig als Gruppenletzte fest. Das Team des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) unterlag in der Europa-Gruppe B in Rusa dem WM-Achten Russland 12:16 (1:2, 1:5, 5:4, 5:5). Die deutsche Auswahl musste dabei kurzfristig auf den erkrankten Torjäger Marko Stamm verzichten. Zum Abschluss der Weltliga gastiert die DSV-Auswahl am 10. April beim bereits feststehenden Gruppensieger und amtierenden Weltmeister Kroatien.