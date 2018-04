Weltmeister Gatlin gewinnt ersten 100-m-Sprint des Jahres

St. George's (SID) - Weltmeister Justin Gatlin hat beim Leichtathletik-Meeting auf der Karibikinsel Grenada sein erstes 100-m-Rennen des Jahres standesgemäß gewonnen. Der 36-jährige US-Amerikaner, der bereits zweimal des Dopings überführt wurde, gewann im Kirani-James-Stadion in St. George's in lockeren 10,05 Sekunden vor seinen Landsleuten Isiah Young (10,11) und Mike Rodgers (10,17).

Sieg über 100 m in Grenada: Justin Gatlin © SID

Im vergangenen Monat war Gatlin beim Athletix Grand Prix in Südafrika über 150 m Vierter geworden. Gatlin hatte 2017 in London in einem denkwürdigen Rennen zum zweiten Mal nach 2005 WM-Gold über 100 m gewonnen. Superstar Usain Bolt (Jamaika) war dort in seinem letzten Einzelrennen der Karriere nur Dritter geworden.