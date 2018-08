Weltmeister Hamilton fehlt beim Medientag in Monza

Monza (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (33) fehlte am Donnerstag entschuldigt beim Medientag vor dem Großen Preis von Italien in Monza (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL). Als Grund nannte sein Mercedes-Team eine "unvermeidbare persönliche Verpflichtung" des Briten. Hamilton wurde erst am Abend in Italien erwartet. Normalerweise sind die Pressegespräche für die Fahrer verpflichtend.

Lewis Hamilton fehlte beim Medientag in Monza © SID

Am Freitag soll Hamilton dann normal am freien Training auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke im Königlichen Park teilnehmen. Der Titelverteidiger führt die WM-Wertung vor dem 14. von 21 Saisonrennen mit 17 Punkten Vorsprung auf Ferrari-Star Sebastian Vettel (31) an.