Weltmeister-Keeper Fritz lobt Breite im DHB-Kader

Köln (SID) - Henning Fritz, Weltmeister-Keeper der deutschen Handballer beim Wintermärchen 2007, glaubt mehr denn je an den Titelgewinn von Uwe Gensheimer und Co. bei der Heim-WM. "Dass die Jungs das Zeug dazu haben, ins Finale zu kommen, war mir schon vor dem Turnier klar. Nun haben sie bewiesen, dass sie es auch aus eigener Kraft schaffen können", sagte der Welthandballer von 2004 dem Nachrichtenportal t-online.de.

Henning Fritz ist Botschafter bei der Handbal- WM © SID

Für Fritz liegt der Hauptgrund für seinen Optimismus in der Breite des deutschen Kaders. "Wir haben eine große, bewegliche Abwehr mit zwei tollen Torhütern dahinter. Dazu hat die WM gezeigt, dass Deutschland in der Breite so gut ist wie keine andere Nation. Dadurch kann die Last auf viele Schultern verteilt werden", sagte der 44-Jährige.

Beste Beispiele seien Fabian Wiede und Jannik Kohlbacher, die in den Gruppenpartien gegen Frankreich und Serbien jeweils zu den Spielern des Spiels gewählt worden waren. "Dabei saßen beide zu Beginn noch auf der Bank", so Fritz. Deutschland brauche weiterhin starke Auftritte der Bankspieler. "Wenn die Jungs diese Leistung beibehalten, kann es weit gehen", meinte Fritz.

Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop hatte mit drei Siegen und zwei Unentschieden ungeschlagen die Hauptrunde erreicht. Erster Gegner dort ist am Samstagabend (20.30 Uhr/ARD) Island. Deutschland trifft zudem am Montag auf Kroatien und am Mittwoch ebenfalls in Köln auf Europameister Spanien (beide 20.30). Die beiden besten Teams ziehen ins Halbfinale ein.