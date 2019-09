Weltmeister, Kinderschauspieler, Tüftler: Toni Mang wird 70

Köln (SID) - Als Kinderschauspieler schaffte es Toni Mang früh auf den Bildschirm, richtig große Spuren hinterließ der Oberbayer aber mit dem Motorrad. Fünfmal holte Mang den Weltmeistertitel und ist damit bis heute der erfolgreichste deutsche Pilot auf zwei Rädern. Am Sonntag wird der in seiner aktiven Zeit so populäre Rennfahrer 70.

Motorrad-Legende Anton Mang wird am Sonntag 70 © SID

Anton Mang wurde 1949 in Inning am Ammersee geboren, 1975 fuhr er in Österreich mit einer selbst entwickelten 350er (SMZ) sein erstes WM-Rennen. Der erste Grand-Prix-Sieg folgte ein Jahr später auf dem Nürburgring.

Seine erfolgreichste Zeit hatte Mang in den 80er Jahren. Vier Titel holte er mit Kawasaki, zwei bei den 250ern (1980, 1981) und zwei bei den 350ern (1981, 1982). Letztmals Weltmeister wurde er 1987 auf einer Honda (250 ccm). Insgesamt holte Mang 42 Grand-Prix-Siege.

Was heute undenkbar ist, war für Mang normal. Deutschlands Sportler des Jahres 1981 ging gleichzeitig in verschiedenen Klassen an den Start. Nach einem schweren Sturz in Rijeka im damaligen Jugoslawien beendete der Hall of Famer 1988 seine erfolgreiche Karriere.

Nach seinem Rückzug von der Rennstrecke tüftelte der gelernte Werkzeugmacher viel herum und entwickelte technische Geräte, darunter ein elektronisches Kanalprüfgerät. Als Kind wirkte Mang in Filmen wie "Der Wolf und die sieben Geißlein", "Rübezahl – Herr der Berge" oder "Die Bremer Stadtmusikanten" mit.