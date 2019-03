Weltmeister Ogier gewinnt Rallye Mexiko

León (SID) - Weltmeister Sebastien Ogier hat zum fünften Mal die Rallye Mexiko gewonnen. Der Franzose setzte sich im Citroen beim dritten Saisonlauf mit 30,2 Sekunden Vorsprung auf WM-Spitzenreiter Ott Tänak (Toyota) aus Estland durch, Dritter wurde der Waliser Elfyn Evans (Ford/+49,9).

Sebastien Ogier hat die Rallye Mexiko gewonnen © SID

Für Ogier war es der zweite Saisonsieg nach dem Triumph beim Auftakt in Monte Carlo, in Schweden hatte der 35-Jährige wegen eines Unfalls keine Punkte geholt. Durch den Erfolg in Mexiko schob sich der sechsmalige Champion in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz vor. Tänak führt mit 65 Zählern vor dem Titelverteidiger, der bei 61 Punkten steht. Dahinter folgt der Belgier Thierry Neuville (Hyundai/55).