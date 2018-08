Weltmeister Sagan bei Hamburg Cyclassics dabei

Hamburg (SID) - Weltmeister Peter Sagan vom deutschen Team Bora-hansgrohe wird an den Hamburg Cyclassics am 19. August teilnehmen. Das verkündete der Veranstalter am Mittwoch. Neben dem 28 Jahre alten Slowaken, der bei der Tour de France drei Etappensiege geholt und zum insgesamt sechsten Mal das Grüne Trikot gewonnen hatte, werden in der Hansestadt auch die deutschen Sprint-Spezialisten Andre Greipel (Lotto Soudal), Marcel Kittel (Katusha Alpecin) und John Degenkolb (Trek-Segafredo) am Start erwartet.

Sagan gewann bei der Tour de France das Grüne Trikot © SID

"Es ist schön, dass wir dem ohnehin schon sehr starken Feld mit Peter Sagan noch das i-Tüpfelchen verleihen können. Bereits im letzten Jahr hatten wir ein großartiges Aufgebot, welches wir in diesem Jahr nominell noch einmal toppen können", so Thorben Lange, Renndirektor der Hamburg Cyclassics. Ebenso im Feld wird auch wieder der italienische Vorjahressieger Elia Viviani (Quickstep–Floors) sein. Das Radsportevent findet seit 1996 jährlich in Hamburg statt.