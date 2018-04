Weltmeister-Trainer Lippi feiert 70. Geburtstag

Rom (SID) - Weltmeister-Trainer Marcello Lippi feiert am Donnerstag seinen 70. Geburtstag. 2006 gewann Lippi mit der italienischen Nationalmannschaft den WM-Titel in Berlin, heute ist er Nationalcoach in China.

Marcello Lippi wird am Donnerstag 70 Jahre alt © SID

Lippis Trainer-Laufbahn hatte 1985 beim toskanischen Klub Pontedera begonnen. Nach Stationen in Bergamo und Neapel prägte er in zwei Amtszeiten bei Juventus Turin (1994 bis 1999 und 2001 und 2004) eine Ära. Lippi gewann mit der Alten Dame fünf Meisterschaften sowie 1996 die Champions League. Zwei weitere Endspiele der Königsklasse verlor er, darunter das 1:3 gegen Borussia Dortmund 1997.

Als Lippi 2004 ein zweites Mal in Turin zurücktrat, war der Weg zum Nationaltrainer frei. Als Nachfolger des ehemaligen Bayern-Trainers Giovanni Trapattoni führte er die Squadra Azzurra bei der WM in Deutschland erst zum Halbfinalsieg gegen das DFB-Team (2:0 n.V.) und schließlich durch den Erfolg im Elfmeterschießen gegen Frankreich zum Titel.

2012 wagte Lippi den Schritt nach China, wo er mit Guangzhou Evergrande vier Titel in Folge gewann und schließlich Nationaltrainer wurde. Die Qualifikation zur WM in Russland verpasste er allerdings.