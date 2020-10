Weltmeister-Trainer Lippi kündigt Karriereende an

Köln (SID) - Der italienische Weltmeister-Trainer Marcello Lippi, der sein Heimatland 2006 in Deutschland zum WM-Titel führte, beendet seine Karriere als Coach. "Mit dem Trainerjob mache ich endgültig Schluss. Es ist richtig so. Vielleicht könnte ich noch in anderen Funktionen nützlich sein, wir werden sehen", sagte der 72-Jährige in einem Radiointerview am Donnerstag. Bis Frühjahr werde er jedenfalls keine Aufträge annehmen. Lippi war im November 2019 nach nur vier Pflichtspielen als chinesischer Nationaltrainer zurückgetreten.

Lippi steht in China in der Kritik © SID

Lippi kommentierte auch das 2:2 zwischen Inter Mailand und Borussia Mönchengladbach in der Champions League am Mittwochabend. "Angesichts der Abwesenheit einiger Spieler hat Trainer Antonio Conte eine neue Abwehr aufbauen müssen. In den ersten Gruppenspielen haben die italienischen Mannschaften gut abgeschnitten, wir können uns nicht beklagen", sagte Lippi.