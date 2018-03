Weltmeister sicher: Brasilien viel stärker als 2014

Berlin (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erwartet den Rekordweltmeister Brasilien am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Berlin weit stärker als noch bei der WM 2014. "Ich habe das 7:1 damals im Trainingslager bei Borussia Dortmund verfolgt. Wir saßen ungläubig vor dem Fernseher", sagte Ilkay Gündogan am Sonntag: "Brasilien hat seitdem eine Entwicklung genommen, die wahrscheinlich ihresgleichen sucht, sie sind nicht mehr vergleichbar mit dem Team damals."

Mit Respekt: DFB-Elf vor dem Test-Spiel gegen Brasilien © SID

Der Mittelfeldspieler von Manchester City nennt Brasilien "eine Nation auf Augenhöhe, einen Mitfavoriten. Sie sind im Sommer ein Mitfavorit." Auch Bundestrainer Joachim Löw warnte vor "einem ganz anderen Kaliber". Der fünfmalige Weltmeister sei auch ohne den verletzten Weltstar Neymar "eine ganz andere Mannschaft, als es noch in Brasilien der Fall war". Angreifer Leroy Sane sieht die Selecao "nicht mehr so abhängig von Neymar wie damals. Sie sind viel, viel besser geworden, sie haben alle dazugelernt. Und mit Neymar haben sie noch mehr Optionen."

2014 hatte die deutsche Mannschaft die Brasilianer im WM-Halbfinale von Belo Horizonte mit 7:1 besiegt.