Weltmeisterin Jörg geht mit Bestzeit in den Parallel-Slalom

Park City (SID) - Einen Tag nach ihrem Triumph im Parallel-Riesenslalom greift Weltmeisterin Selina Jörg bei den Snowboard-Titelkämpfen in Park City auch im Parallel-Slalom nach Gold. Die 31-Jährige aus Sonthofen erzielte am Dienstag in den beiden Qualifikationsläufen in 1:25,12 Minuten erneut die Gesamt-Bestzeit. Ebenfalls in aussichtsreicher Position liegen Cheyenne Loch (Schliersee) als Zweite (1:25,73) und die Olympiadritte Ramona Hofmeister (Bischofswiesen/1:26,45) als Dritte.

Carolin Langenhorst (Bischofswiesen/1:30,68) verpasste die Qualifikation hingegen auf Platz 17 knapp. Titelverteidigerin Daniela Ulbing (Österreich), die vor zwei Jahren in der Sierra Nevada in Spanien Olympiasiegerin Esther Ledecka bezwang, kam in der Qualifikation mit zwei Sekunden Rückstand auf Jörg auf den neunten Rang (1:27,73). Die Tschechin Ledecka ist in Park City nicht am Start, sie zog einen Start bei den alpinen Weltmeisterschaften im schwedischen Are vor.

Bei den Männern war Stefan Baumeister (Aising-Pang), der am Vortag Bronze im Parallel-Riesenslalom geholt hatte, bester Deutscher. Der 25-Jährige fuhr auf Rang vier, Christian Hupfauer (Aising-Pang) belegte Platz zwölf. Youngster Elias Huber (Schellenberg) scheiterte als 25. der Qualifikation. Schnellster war der Italiener Roland Fischnaller, Weltmeister von 2015. Die Medaillen in den beiden Wettbewerben werden am Dienstagabend ab 21.00 Uhr MEZ vergeben.