Weltreiterspiele: Dressur-Equipe mit Bella Rose und Cosmo

Köln (SID) - Isabell Werths Wunderstute Bella Rose erlebt bei den Weltreiterspielen im September in Tryon ein Comeback in der deutschen Dressur-Equipe, zu der nach einer längeren Pause auch Mannschafts-Olympiasieger Sönke Rothenberger und sein Wallach Cosmo gehören. Neben Werth und Rothenberger nominierte Bundestrainerin Monica Theodorescu außerdem Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera und Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider mit Sammy Davis jr.

Isabell Werth wird wieder auf Bella Rose reiten © SID

Schneider erhielt nach den bisherigen Eindrücken in der Saison etwas überraschend den Vorzug vor Helen Langehanenberg mit Damsey, die als Ersatzreiterin zur Verfügung steht. Werth und von Bredow-Werndl können noch kurzfristig auf ein Ersatzpferd wechseln. Für Werth stehen ihr Olympiapferd Weihegold und Emilio zur Auswahl, von Bredow-Werndl hat noch Zaire im Stall. Die Dressur-Wettbewerbe in Tryon beginnen am 12. September mit dem ersten Teil des Grand Prix.