Weltreiterspiele ohne Bröring-Sprehe und Desperados

Köln (SID) - Mannschafts-Olympiasiegerin Kristina Bröring-Sprehe (Dinklage) muss auf die Teilnahme an den Weltreiterspielen im September in Tryon/USA verzichten. Ihr Paradepferd Desperados befindet sich nach einer Verletzung im Aufbautraining und wird nicht rechtzeitig zur letzten WM-Sichtung beim CHIO in der kommenden Woche in Aachen fit. Im Anschluss an den CHIO nominiert Bundestrainerin Monica Theodorescu die WM-Equipe.

Kristina Bröring-Sprehe verpasst die Weltreiterspiele © SID

"Leider war die Zeit bis Aachen zu knapp für Desperados", sagte Klaus Roeser, Vorsitzender des Dressurausschusses im Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR): "Das tut mir sehr leid, besonders für Kristina."

Wegen einer Verletzung des mittlerweile 17-jährigen Hengstes hatte Bröring-Sprehe bereits die EM im August 2017 in Göteborg verpasst. Nach einer insgesamt 18-monatigen Pause von Desperados war das Erfolgsduo erst im März 2018 beim Hallenturnier in Dortmund ins Viereck zurückgekehrt.

Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio gehörte Bröring-Sprehe zur siegreichen deutschen Equipe. In der Einzelwertung gewann sie mit Desperados hinter der Britin Charlotte Dujardin (Valegro) und Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg/Weihegold) Bronze.