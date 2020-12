Welttrainer-Wahl: Europa favorisierte Flick

München (SID) - Die "Niederlage" von Bayern Münchens Triple-Coach Hansi Flick bei der Welttrainer-Wahl gegen Jürgen Klopp verwundert die Fußball-Welt, lässt sich aber wohl mit der Strahlkraft der englischen Premier League erklären. Von den europäischen Nationaltrainern stimmten fast doppelt so viele für Flick (33:18), Liverpools Meistercoach Klopp aber räumte in Asien, Afrika, der Karibik und vor allem in Ozeanien ab.

Klopp-Wahl zum Welttrainer überrascht die Fußballwelt © SID

Die Nationaltrainer gaben in der Wahl den Ausschlag, weil es in der Abstimmung der Coaches, Kapitäne, Medienvertreter und Fans ein Patt (24:24 Punkte) zwischen Flick und Klopp gegeben hatte.

Klopp lag bei den Trainern (686:572 Punkte) und Spielführern (666:583) vorne und erhielt dafür jeweils sieben Punkte, Flick als Zweitplatzierter je fünf. Bei den Medien (782:578 für Flick) und der Online-Wahl der Anhänger (468,6:410,2) war es jeweils umgekehrt. Deshalb mussten laut Regularien die Trainerstimmen im "Stechen" entscheiden.