Weltumsegler Herrmann lost Pokal-Viertelfinale aus

Frankfurt/Main (SID) - Weltumsegler Boris Herrmann lost am Sonntag (ab 18.30 Uhr) in der ARD-Sportschau das Viertelfinale im DFB-Pokal aus. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vor den Achtelfinals am Dienstag und Mittwoch bekannt.

Freut sich auf den Duft eines Kaffees: Boris Herrmann © SID

Herrmann hatte in den vergangenen Monaten durch seine Teilnahme als erster Deutscher an der Langstrecken-Regatta Vendee Globe über insgesamt 50.000 km für Aufsehen gesorgt. Die greifbar nahe Podestplatzierung verpasste der 39 Jahre alte Hamburger nur 85 Seemeilen vor dem Ziel durch eine Kollision mit einem spanischen Fischkutter und belegte im Endklassement letztlich einen immer noch starken fünften Platz.

Die Viertelfinal-Begegnungen finden am 2./3. März (Dienstag/Mittwoch) statt. Als Termin für die Halbfinals sind der 1./2. Mai (Samstag/Sonntag) vorgesehen. Das Endspiel in Berlin ist für den 13. Mai (Donnerstag/Christi Himmelfahrt) angesetzt.