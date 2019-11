Weltverband: Erste WM im "Hockey5" geplant

Lausanne (SID) - Der Hockey-Weltverband FIH will im Jahr 2023 die erste WM für die Spielvariante "Hockey5" organisieren. Dies geht auf einen Beschluss des Executive Board, dem höchsten Entscheidungsgremium, bei einer Sitzung in Lausanne zurück.

Die FIH plant die erste WM im Modus "Hockey5" © SID

In dem Format spielen nur fünf Spieler in jeder Mannschaft auf einem verkleinerten Feld ohne Schusskreis gegeneinander. Während die FIH hierin einen attraktiven, schnellen und leicht verständlichen Wettbewerb sieht, befürchten Kritiker eine Konkurrenz zu dem klassischen Hockey mit elf Spielern in jeder Mannschaft.