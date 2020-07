Welz und Westerhoff leiten DFB-Pokalendspiele

Köln (SID) - Schiedsrichter Tobias Welz (Wiesbaden) wird das Endspiel um den DFB-Pokal zwischen Rekordsieger Bayern München und Bayer Leverkusen am Samstagabend (20.00 Uhr/ARD und Sky) leiten. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Morgen vor der Partie im Berliner Olympiastadion. Der 42-Jährige wird von seinen Assistenten Rafael Foltyn und Martin Thomsen an der Seitenlinie unterstützt. Als Vierter Offizieller fungiert Patrick Ittrich, als Video-Assistent Felix Zwayer.

Tobias Welz wird das Finale pfeifen © SID

"Tobias ist einer unserer erfahrensten Bundesliga-Schiedsrichter, der schon viele Topspiele überzeugend geleitet hat", sagte Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich: "Er hat sich dieses Pokalfinale redlich verdient."

Das Pokalfinale der Frauen am Samstag (16.45 Uhr/ARD) in Köln zwischen dem deutschen Meister VfL Wolfsburg und der SGS Essen leitet Schiedsrichterin Nadine Westerhoff (Bochum). Als Assistentinnen fungieren Sina Diekmann und Annika Paszehr, Vierte Offizielle ist Kathrin Heimann.