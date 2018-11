Wenigstens ein Punkt: Bielefeld stoppt Pleitenserie

Ingolstadt (SID) - Arminia Bielefeld hat seine Pleitenserie in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst gestoppt. Fabian Klos (78.) rettete den Ostwestfalen im Duell der Krisenklubs ein 1:1 (0:0) beim Tabellenletzten FC Ingolstadt und damit nach zuvor sechs Niederlagen wenigstens einen Punkt. Die lange Zeit besseren Gastgeber, die durch Almog Cohen verdient in Führung gegangen waren (55.), sind nun seit neun Spielen ohne Sieg, für die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri war es das dritte Unentschieden nacheinander.

Saibene fährt mit 1:1 nach Hause © SID

Die Begegnung vor 7081 Zuschauern war eine zähe, nicht sehr schön anzusehende Angelegenheit. Bielefeld war zur Halbzeit gut bedient mit dem Unentschieden, auch wenn die Gäste durch Keanu Staude früh hätten in Führung gehen können (2.). Die besten der wenigen Chancen besaß aber Ingolstadt durch Stefan Kutschke und dessen von Torhüter Philipp Klewin glänzend parierten Kopfball (12.) sowie bei einem Freistoß von Konstantin Kerschbaumer, der an das Lattenkreuz flog (28.).

Bielefeld war nach der Pause zunächst aggressiver als zuvor, in Führung aber gingen dann doch die weitaus aktiveren Schanzer: Cohen, nach einer Bänderverletzung erstmals in dieser Saison von Beginn an eingesetzt, schloss den bis dahin besten Spielzug mit Übersicht ab. Danach zog sich Ingolstadt zurück, ohne von Bielefeld ernsthaft gefährdet zu werden - ehe praktisch aus dem Nichts der Ausgleich fiel: Klos war bei seinem Kopfball nach einer Flanke von Joan Simon Edmundsson sträflich ungedeckt.