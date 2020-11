Werder: Agu muss in Quarantäne bleiben

Bremen (SID) - Abwehrspieler Felix Agu (21) von Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss nach einem zweiten positiven Coronatest weiter in häuslicher Quarantäne bleiben. Das teilten die Hanseaten am Donnerstag mit. Demnach habe das Bremer Gesundheitsamt nach einem weiteren positiven Test die Quarantäne des Linksverteidigers bis Dienstag verlängert. Damit fällt Agu für die Partie gegen den 1. FC Köln am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) aus.

Zweiter positiver Coronatest: Agu bleibt in Quarantäne © SID

"Felix geht es gut, und wir hoffen natürlich, dass die nächsten Tests negativ sind, und gehen davon aus, dass er dann in der Länderspielpause wieder ins Training einsteigen kann", sagte Sportchef Frank Baumann. Ursprünglich hatte Werder gehofft, dass Agu nach seinem ersten positiven Test vor zwei Wochen am Vortag der Begegnung mit Köln wieder am Training teilnehmen darf.