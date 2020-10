Werder: Augustinsson fordert mehr Gier auch nach Siegen

Bremen (SID) - Linksverteidiger Ludwig Augustinsson (26) von Werder Bremen fordert mehr Gier von seiner Mannschaft. "In der letzten Saison passierte es leider zu oft, dass wir nach einem Sieg die Leistung im nächsten Spiel nicht bestätigen konnten", sagte der Schwede dem SID: "So etwas ärgert mich." Für diese Saison sieht Augustinsson die Norddeutschen in dieser Hinsicht "aber gut gerüstet".

Ludwig Augustinsson sieht Werder "gut gerüstet" © SID

Die Horrorsaison, die fast im Abstieg geendet hatte, soll sich nicht wiederholen. "Wir haben eine ideale Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern im Team und verstehen uns auch außerhalb des Platzes", sagte Augustinsson vor der Partie gegen Arminia Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr/Sky): "Wichtig ist, dass wir diesen Teamgeist auch auf den Platz bringen – und das ist uns am Ende der letzten Saison zum Glück sehr gut gelungen." Nach einem Sieg und einer Niederlage rangiert Bremen derzeit in der Bundesliga auf Platz elf.

Die nervenaufreibende Vorsaison mit dem letzten Akt in der Relegation, in der Augustinsson den entscheidenden Treffer beisteuerte, habe Werder "letztendlich aber zusammengeschweißt. Gerade zum Ende der Saison konnte man sehen, wie jeder für den anderen gekämpft hat und bis an sein Maximum gegangen ist", sagte er: "Wir haben mentale Stärke gezeigt und einen Teamgeist entwickelt, darauf können und sollten wir aufbauen. Denn eine Spielzeit wie die letzte will keiner mehr von uns erleben."