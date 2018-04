Werder: Bargfrede und Delaney loben Coach Kohfeldt

Bremen (SID) - Philipp Bargfrede und Thomas Delaney sehen beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen in Coach Florian Kohfeldt einen entscheidenden Faktor für den Aufschwung der vergangenen Monate. "Er lebt vor, dass er jedes Spiel gewinnen will", sagte Bargfrede bei Eurosport vor dem Duell bei Hannover 96 am Freitagabend (20.30 Uhr/Eurosport): "Sowohl taktisch als auch im Einstellen der Mannschaft auf den kommenden Gegner ist er auf einem Top-Niveau."

Arbeiten weiter zusammen: Bargfrede (r.) und Kohfeldt © SID

Kohfeldt verlängerte am Dienstag seinen Vertrag bis 2021. Ende Oktober hatte der 35-Jährige zunächst auf Interimsbasis das Amt des Cheftrainers bei Werder von Alexander Nouri übernommen. Er führte die Grün-Weißen aus dem Tabellenkeller in das gesicherte Mittelfeld.

"Er hat damals ein taumelndes Team übernommen, das auf der Suche nach seiner Identität war", sagte Delaney dem Internetportal Deichstube: "Die hat er uns gegeben. Wir haben jetzt eine klare Linie in unserem Spiel, und die brauchst du auch, wenn du etwas aufbauen möchtest."