Werder: Baumann bestätigt Interesse des 1. FC Köln an Kainz

Bremen (SID) - Werder Bremens Sportchef Frank Baumann hat das Interesse des 1. FC Köln an Offensivmann Florian Kainz bestätigt. "Der 1. FC Köln ist ein Kandidat", sagte der 43-Jährige am Montag im Gespräch mit Bremer Medien: "Wir stehen in Kontakt und führen Gespräche. Stand jetzt ist aber noch nichts fix."

Kainz kam in der Hinrunde nur auf acht Liga-Einsätze © SID

Zuvor war durchgesickert, dass der Zweitligist den 26 Jahre alten Österreicher verpflichten möchte. Kainz hat bei Werders Trainer Florian Kohfeldt derzeit einen schweren Stand und kam in der Hinrunde nur auf acht Liga-Einsätze.