Werder Bremen bezieht Kurztrainingslager in Leipzig

Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen will im Abstiegskampf mit einem Kurztrainingslager die Wende einleiten. Vor dem Spiel beim Tabellenzweiten RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) reisen die Werderaner bereits am Mittwoch nach Sachsen und absolvieren in Leipzig zwei nicht-öffentliche Einheiten. "Wir wollen alles dafür tun, um die Mannschaft optimal vorzubereiten und eine sehr enge Hinführung zum Spiel zu gewährleisten", sagte Trainer Florian Kohfeldt.

Die Bremer befinden sich als Tabellenvorletzter in akuter Abstiegsgefahr, der Rückstand auf den ersten garantierten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits vier Punkte. Am vergangenen Wochenende unterlag Bremen im Heimspiel Union Berlin 0:2.