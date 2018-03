Werder-Coach Kohfeldt warnt vor "trügerischer Situation"

Bremen (SID) - Drei Tage nach dem 3:1-Heimsieg gegen Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln hat Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt vor Selbstzufriedenheit an der Weser gewarnt. "Die Situation ist trügerisch, wir wollen auf jeden Fall mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehen", sagte der Coach vor dem Gastspiel der Hanseaten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg.

Florian Kohfeldt warnt vor Selbstzufriedenheit © SID

Der Vorsprung der Norddeutschen auf den rettenden 15. Tabellenplatz ist mittlerweile auf fünf Punkte angewachsen. Zu den Gegnern bis zum Saisonende gehören aber unter anderem Vize-Meister RB Leipzig sowie die Champions-League-Aspiranten Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.