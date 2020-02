Werder: Kohfeldt hofft noch auf Selke-Einsatz gegen Union

Bremen (SID) - Trainer Florian Kohfeldt (37) von Werder Bremen hofft im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) weiter auf einen Einsatz seines neuen Angreifers Davie Selke (25). "Ich würde die Chance auf 60:40 beziffern, dass er spielen kann", sagte Kohfeldt über Selke, der beim Triumph im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund (3:2) am Dienstagabend nach einem Schlag auf den Hüftbeuger ausgewechselt werden musste.

Will mutig nach vorner spielen: Florian Kohfeldt © SID

Die Hanseaten hoffen, dass sie den Schwung aus dem Pokal auch auf den Liga-Alltag übertragen können und endlich ihre Heimschwäche beenden. "Wir haben es am Dienstag geschafft, dass das Weserstadion in unseren Köpfen wieder positiv besetzt ist", sagte Kohfeldt, dessen Team in dieser Saison erst einen Sieg vor den eigenen Fans schaffte.

Selke ist bis Saisonende von Hertha BSC ausgeliehen. Gegen den BVB zeigte der Angreifer bis zu seiner Auswechslung eine ordentliche Vorstellung, mit seinem Führungstreffer hatte er den überraschenden Viertelfinaleinzug des Tabellen-16. eingeleitet.