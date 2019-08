Werder: Moisander beerbt Kruse als Kapitän

Grassau (SID) - Innenverteidiger Niklas Moisander (33) beerbt Max Kruse als Kapitän des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. Das gab Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag im Rahmen des Trainingslagers der Grün-Weißen in Grassau bekannt. Moisander besitze "eine natürliche Autorität. Mit seiner angenehm ruhigen, aber zugleich überaus zielstrebigen und ehrgeizigen Art ist er für mich bereits in den letzten Jahren eine enge Vertrauensperson und ein wichtiger Ansprechpartner gewesen", sagte Kohfeldt.

Niklas Moisander wird neuer Kapitän bei Werder Bremen © SID

Zudem habe der Finne, der seit 2016 an der Weser spielt und zuletzt bereits Vize-Kapitän war, ein "herausragendes Standing in der Mannschaft, daher ist er für mich der geeignete Kapitän", sagte Kohfeldt. Hinter Moisander wird Mittelfeldspieler Davy Klaassen Vize-Kapitän. Ex-Nationalspieler Kruse hatte seinen auslaufenden Vertrag in Bremen nicht verlängert und ist zum türkischen Traditionsklub Fenerbahce Istanbul gewechselt.