Werder: Probleme am Sprunggelenk bremsen Rashica aus

Bremen (SID) - Werder Bremen musste am Sonntag im Bundesliga-Duell gegen den VfL Wolfsburg kurzfristig auf Offensivmann Milot Rashica verzichten. Den 23 Jahre alten Kosovaren bremste eine Sprunggelenksverletzung aus, dies teilte sein Klub per Twitter mit. Rashica hatte die Verletzung in der Partie am Mittwoch gegen Eintracht Frankfurt (0:3) erlitten. Wie lange der Angreifer kürzertreten muss, ist noch nicht bekannt.