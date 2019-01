Werder-Torwart Drobny vor Wechsel nach Düsseldorf

Bremen (SID) - Torwart Jaroslav Drobny steht innerhalb der Fußball-Bundesliga offenbar unmittelbar vor einem Wechsel von Werder Bremen zu Fortuna Düsseldorf. Das berichtet "Mein Werder", das Internetportal des Weser Kuriers. Demnach soll der 39-jährige Tscheche, der bei Werder nur noch die Nummer vier ist, nach seiner vorzeitigen Rückkehr aus dem Trainingslager der Bremer in Südafrika am Freitag in Düsseldorf den Medizincheck absolvieren.

Drobny steht vor einem Wechsel zu Fortuna Düsseldorf © SID

Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel hatte im Trainingslager des Aufsteigers in Marbella erklärt, dass er sich noch einen dritten Torwart mit Erfahrung wünsche. Als Begründung nannte der Coach die Verletzungsanfälligkeit seiner beiden Keeper Michael Rensing, der als Nummer eins in der Hinrunde zudem nicht hundertprozentig überzeugen konnte, und Raphael Wolf.