Werder-Trainer Kohfeldt fordert Powerfußball ohne Angst

Bremen (SID) - Trainer Florian Kohfeldt will den Spielern des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen nach dem "verbockten" Ligastart die Angst vor Risiko nehmen. "Wir müssen unseren Fußball spielen. Das hat mich so sauer gemacht letztes Wochenende. Dass wir nicht mutig waren, dass wir zögerlich waren", sagte er am Donnerstag vor dem Duell mit Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr/Sky): "Ich will keinen langweiligen Fußball spielen."

Am Samstag trifft Kohfeldt mit Bremen auf Schalke 04 © SID

Stattdessen solle seine Mannschaft "leidenschaftlich sein, aggressiv, nach vorne gehend". Setze sein Team dies um, verzeihe er jeden Fehler gerne: "Überhaupt kein Problem."

Das Spiel ist das erste Krisenduell der Saison. Die Bremer hatten am ersten Spieltag 1:4 gegen Hertha BSC verloren. Schalke ging bei Bayern München sogar mit 0:8 unter.