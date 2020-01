Werder fehlen sechs Profis im Training

Palma de Mallorca (SID) - Offensivmann Leonardo Bittencourt muss im Trainingslager von Fußball-Bundesligist Werder Bremen kürzertreten. Der 26-Jährige hat eine kleinere Kapselbandverletzung am rechten Knöchel erlitten, dies zeigte eine MRT-Untersuchung. Bittencourt trainiert individuell, kann womöglich im Test gegen Hannover 96 am Sonntag schon wieder zum Einsatz kommen.

Kohfeldt hat weiter mit Personalproblemen zu kämpfen © SID

Im Teamtraining fehlten zudem Fin Bartels, Philipp Bargfrede, Yuya Osako, Ludwig Augustinsson sowie Milos Veljkovic. Alle plagen sich mit kleineren Verletzungen oder werden wieder an die volle Intensität herangeführt. Werder, Tabellenvorletzter in der Bundesliga, hatte in der Hinrunde mit anhaltenden Personalproblemen zu kämpfen.