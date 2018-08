Werder greift an: "Wir wollen nach Europa!"

Bremen (SID) - Nach jahrelangem Abstiegskampf peilt Fußball-Bundesligist Werder Bremen in der neuen Punktspielsaison ein deutlich höheres Ziel an. "Wir wollen nach Europa! Das ist ambitioniert, aber nicht komplett unrealistisch", erklärte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann am Donnerstag. Diese Vorgabe, so der Ex-Nationalspieler weiter, sei auch so mit den Spielern besprochen worden.

Ein eingeschworenes Team: Werder will nach Europa © SID

Auch Trainer Florian Kohfeldt ist davon überzeugt, dass mit dem neuen Kader der Hanseaten sportlich mehr zu erreichen ist als in den Vorjahren: "Wir wollen nach etwas streben und nicht nur etwas verwalten. Zuletzt haben wir meist eher weiche Ziele ausgegeben, vielleicht hat da dann der Anreiz gefehlt."

Der Optimismus an der Weser begründet sich auf einer guten Saisonvorbereitung und auch einem souveränen 6:1-Sieg im DFB-Pokal beim Regionalligisten Wormatia Worms. "Wir haben Spieler verpflichtet, die vom ersten Tag an in Bremen schon vieles richtig gemacht haben", sagte der Coach. Für die Norddeutschen steht zum Bundesliga-Auftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein Heimspiel gegen Hannover 96 auf dem Programm.

Von den aktuellen Werder-Profis hat nur Philipp Bargfrede für die Grün-Weißen bereits international gespielt. "Das Umfeld in Bremen sehnt sich nach Europa. Aber damit unser Ziel Realität wird, müssen wir eine konstant gute Saison spielen", sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler.

Gegen die Niedersachsen muss der SV Werder auf den Ex-Hannoveraner Martin Harnik (Trainingsrückstand nach Muskelverletzung) verzichten. Eine personelle Alternative könnte Claudio Pizarro darstellen. Kohfeldt erklärte: "Claudio wird fast sicher unserem Kader angehören."