Werder rüstet sich mit Mentalcoach für den Liga-Neustart

Köln (SID) - Der ehemalige Handball-Nationalspieler und heutige Mentaltrainer Jörg Löhr soll den abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten Werder Bremen auf einen möglichen Bundesliga-Neustart vorbereiten. "Es geht jetzt generell auch darum, sich für ein Szenario mit Geisterspielen aufzurüsten", sagte der 58-Jährige im Interview mit der Augsburger Allgemeinen.

Werder Bremen soll durch Mentalcoach vorbereitet werden © SID

Löhr war bereits als Mentalcoach bei Schalke 04 und dem FC Augsburg tätig und sollte bereits vor der Coronakrise bei Werder anheuern. Seine Arbeit will er in jedem Fall nicht per Videoschalte, sondern im direkten Gespräch angehen: "Der Funke muss überspringen, das geht nur mit persönlichem Kontakt."