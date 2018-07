Werder verleiht Schmidt nach Wiesbaden

Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Mittelfeldspieler Niklas Schmidt für ein Jahr an den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden ausgeliehen. Zuvor hatte Werder den Vertrag mit dem 20-Jährigen verlängert, über die neue Laufzeit machten die Norddeutschen keine Angaben. "Wir hoffen, dass Niklas in Wiesbaden die nächsten Schritte in seiner Entwicklung macht", sagte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann.