Werder verleiht Zetterer nach Klagenfurt

Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Ersatztorhüter Michael Zetterer nach Verlängerung seines Vertrages an den österreichischen Zweitligisten Austria Klagenfurt verliehen. Dies gab der Klub am Mittwoch bekannt. Über die Laufzeit von Zetterers Vertrag in Bremen machte Werder keine Angaben.

Michael Zetterer wechselt auf Leihbasis nach Klagenfurt © SID

Der 23-Jährige kam bislang noch nicht in der Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt zum Einsatz, nach einer Handverletzung soll er bis Saisonende Spielpraxis sammeln.