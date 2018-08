Werner: Mögliche Vertragsverlängerung wegen Nagelsmann

Leipzig (SID) - Fußball-Nationalspieler Timo Werner könnte trotz des Interesses einiger großer Klubs seinen Vertrag beim Bundesligisten RB Leipzig verlängern - wegen des künftigen Trainers. "Julian Nagelsmann ist in Deutschland mit der beste Trainer, den es gibt. Solch einen Coach zu bekommen, ist auch ein Statement an die Liga", sagte Werner dem Fachmagazin kicker: "Für mich spielt das in meinen Überlegungen eine wichtige Rolle."

Werner könnte langfristig in Leipzig bleiben © SID

Für den 22 Jahre alten Stürmer, dessen Vertrag bei den Sachsen bis zum 30. Juni 2020 Gültigkeit besitzt, wäre es "reizvoll, mit ihm auch noch einige Jahre zusammenzuarbeiten. Er kann uns als Team und junge Spieler sehr weit bringen", sagte Werner, der am Ende der vergangenen Saison "mal flüchtig" über seine Zukunft nachgedacht habe.

"Aber diese Gedanken habe ich komplett abgeschaltet", sagte Werner nun: "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag, konzentriere mich voll auf das Fußballspielen und darauf, mit RB den größtmöglichen Erfolg zu haben und am besten wieder in die Champions League zu kommen."