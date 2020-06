Werner-Wechsel von Leipzig nach Chelsea perfekt

Leipzig (SID) - Der Rekordtransfer von Nationalstürmer Timo Werner von RB Leipzig zum FC Chelsea ist perfekt. Das gab der Bundesligadritte am Donnerstag bekannt. Werner unterschrieb bei den Londonern dem Vernehmen nach einen Fünfjahresvertrag, der ihm ein Gehalt von über zehn Millionen Euro pro Saison garantieren soll. Die Blues zogen eine Ausstiegsklausel in Werners Vertrag und verpflichteten den Torjäger für 53 Millionen Euro.

Transfer von Timo Werner zum FC Chelsea ist perfekt © SID

Damit löst Werner seinen Nationalmannschafts-Kollegen Leroy Sane als teuersten deutschen Fußballer der Geschichte ab. An dem Stürmer hatte auch der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp großes Interesse gezeigt. Die Reds waren jedoch nicht bereit gewesen, die festgeschriebene Ablöse zu bezahlen.

"Wir haben gemeinsam sehr viel erreicht, und ich konnte mich als junger Spieler hier perfekt weiterentwickeln und bin zum Nationalspieler geworden", sagte Werner, der für RB in 157 Pflichtspiele 93 Tore und 40 Assists erzielte: "Nun wage ich mich in die Weltmetropole London. Für mich war klar, dass mein nächster Schritt ins Ausland gehen wird – das war immer schon mein Traum." Er freue sich sehr auf "dieses neue Abenteuer, die Atmosphäre und den Fußball in England".

Werner wird zum 1. Juli an die Stamford Bridge wechseln. Damit kann er auch nicht mehr für Leipzig beim Final-Turnier der Champions League im August in Lissabon zum Einsatz kommen. Leipzig hatte auch dank Werner erstmals in der Klubgeschichte das Viertelfinale erreicht.