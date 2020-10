Werner trifft bei Chelsea-Sieg

Köln (SID) - Mit seinem dritten Tor in der Premier League hat Fußball-Nationalspieler Timo Werner den dritten Saisonsieg des FC Chelsea besiegelt. Der Ex-Leipziger setzte mit seinem Treffer in der 70. Minute den Schlusspunkt hinter den 3:0 (1:0)-Erfolg der Londoner beim Tabellenletzten FC Burnley. Werner hatte schon beim 4:0 am vergangenen Mittwoch in der Champions League beim FK Krasnodar für die Blues getroffen.

Timo Werner erzielt in der 70. Minute das 3:0 © SID

Nur mit viel Mühe setzte sich der englische Ex-Meister Manchester City beim Abstiegskandidaten Sheffield United durch. Ein Tor von Kyle Walker (28.) sicherte der Mannschaft des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola ein glanzloses 1:0 (1:0).

Nationalspieler Ilkay Gündogan, der vor einer Woche nach überstandener Corona-Erkrankung erstmals wieder 90 Minuten gespielt hatte, kam nach seinem Tor beim 3:0 bei Olympique Marseille in der Champions League erst in der Schlussphase von der Bank. City liegt als Achter zwei Punkte hinter dem Spitzenduo FC Everton und FC Liverpool sowie einen Zähler hinter dem Vierten Chelsea. Sheffield wartet als Vorletzter weiter auf den ersten Saisonsieg.