Werner trotz Durststrecke im Aufwind: "Die Tore werden kommen"

Köln (SID) - Fußball-Nationalstürmer Timo Werner vom FC Chelsea war trotz des 14. Premier-League-Spiels ohne Treffer zufrieden. "Wieder kein Tor für mich, aber es ist gut zu sehen, dass ich der Mannschaft anders helfen kann", sagte der 24-Jährige nach dem 2:1 (1:0) bei Schlusslicht Sheffield United am Sonntag, bei dem er beide Tore eingeleitet hatte. Mit seiner Leistung sicherte sich Werner die Auszeichnung als "Man of the Match".

Timo Werner leitete beide Tore gegen Sheffield ein © SID

Dennoch will der Angreifer, der im vergangenen Sommer für 53 Millionen Euro von RB Leipzig nach London gekommen war, seine Durststrecke möglichst zügig beenden. "Ich bin glücklich, wenn wir gewinnen und über zwei Vorlagen, aber als Stürmer willst du treffen", sagte Werner bei Sky Sports: "Es ist lange her, und ich habe so lange noch nie in meiner Karriere nicht getroffen. Die Tore werden kommen."

Letztmals hatte Werner im Hinspiel gegen Sheffield am 7. November 2020 in der Liga einen eigenen Treffer bejubeln dürfen. Im Rückspiel bereitete er die Führung durch Mason Mount (43.) vor und holte den Elfmeter heraus, den Jorginho (58.) zum Endstand verwandelte. Dazwischen hatte Werners Nationalmannschaftskollege Antonio Rüdiger (55.) kurios ins eigene Tor getroffen. Für Werners Leistung gab es derweil Lob von Teammanager Thomas Tuchel.

Der flinke Offensivmann werde mit jedem Tag "stärker und stärker", so Tuchel: "Er war entscheidend - und das ist das Wichtigste. Wenn er so weitermacht, werden die Tore folgen. Da bin ich sicher."

Chelsea rückte durch den dritten Sieg im vierten Spiel unter Tuchel auf Rang fünf und hat mit 39 Zählern nur noch einen Punkt Rückstand auf Champions-League-Rang vier. Den belegt derzeit Meister FC Liverpool um Welttrainer Jürgen Klopp.