Werner vor Super Bowl: "Brady ist eine Maschine"

Atlanta (SID) - Der ehemalige NFL-Profi Björn Werner favorisiert im Super Bowl LIII die New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady (41). "Ich kann einfach nicht sehen, dass er zwei Super Bowls nacheinander verliert", sagte der Football-Experte vor dem Endspiel gegen die Los Angeles Rams in der Nacht auf Montag (00.30 Uhr/ProSieben und DAZN). Im vergangenen Jahr hatten Brady und Co. gegen die Philadelphia Eagles 33:41 verloren.

Ex-NFL-Profi Björn Werner tippt auf die Patriots © SID

Die Erfahrung von Brady und Headcoach Bill Belichick (66) würde sich gegen die Jugend von Rams-Quarterback Jared Goff (24) und Cheftrainer Sean McVay (33) durchsetzen. "Brady ist eine Maschine, er macht die ganze Mannschaft besser", sagte Werner im Gespräch mit dem SID: "Die Rams haben aber auch ein sehr gutes Team. Es wird ein mega spannendes Spiel."

Brady habe Nerven aus Stahl, "solange er spielt, kann er im Super Bowl stehen und gewinnen", sagte Werner. Es gebe nur einen Weg, um Brady zu stoppen: "Du musst ihn unter Druck setzen, damit er nervös wird."

Wenn man Brady zu viel Zeit gebe, dann nehme er die Gegner Stück für Stück auseinander. Auf Brady wartet in Aaron Donald, mit 20,5 Quarterback-Sacks beste Defensiv-Spieler der Saison, und Ndamukong Suh "eine mega gute Defensive Line. Sie brauchen ihren besten Tag. Das ist das entscheidende Duell", sagte Werner.