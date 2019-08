Werth gewinnt Dressur-Kür vor Schneider und von Bredow-Werndl

Rotterdam (SID) - Isabell Werth hat zum Abschluss der Dressur-Wettbewerbe bei der EM in Rotterdam mit Bella Rose auch den Titel in der Grand Prix Kür und damit ihr 20. EM-Gold gewonnen. Hinter der sechsmaligen Olympiasiegerin, die auf 90,875 Punkte kam, komplettierten Dorothee Schneider mit Showtime (90,561) und Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera (89,107) den ersten deutschen Dreifach-Erfolg in der Geschichte der EM.

Isabell Werth beneidet Fußballer nicht © SID

"Ich wusste, ich brauche mehr als 90 Punkte, Bella Rose wusste es auch", sagte Werth nach ihrem jüngsten Triumph, den sie sich in der Schlussphase ihrer Kür sicherte. Die knapp geschlagene Dorothee Schneider war ebenfalls hochzufrieden: "Die silberne Medaille glänzt sehr, sehr golden."