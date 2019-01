Werth und Weihegold unschlagbar: Sieg beim Weltcup in Amsterdam

Amsterdam (SID) - Isabell Werth lässt schon zu Beginn des Jahres an ihren Ambitionen keinen Zweifel. Mit ihrer Stute Weihegold gewann die sechsmalige Olympiasiegerin bei der achten Weltcup-Station der Dressurreiter in Amsterdam überlegen den Grand Prix und die Kür. Werth ist als Weltcupgewinnerin der vergangenen beiden Jahre automatisch für das Finale in Göteborg (3. bis 7. April) qualifiziert.

Isabell Werth gewinnt den Grand Prix und die Kür © SID

Dennoch wird die 49-Jährige bei den beiden ausstehenden Weltcup-Stationen der Westeuropaliga in Neumünster (14. bis 17. Februar) und 's-Hertogenbosch (14. bis 17. März) an den Start gehen, dort sollen der Wallach Emilio und erneut Weihegold zum Einsatz kommen. Mit welchem ihrer drei Toppferde Werth beim Finale in Göteborg antritt, ist noch offen. Neben Weihegold und Emilio steht ihr außerdem noch ihre Paradestute Bella Rose zur Verfügung, mit der sie im September in Tryon/USA ihre WM-Titel Nummer acht und neun gewonnen hatte.