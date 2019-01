Wessels glaubt an "spannendes Duell" zwischen FCB und BVB

Köln (SID) - Bayern Münchens ehemaliger Torhüter Stefan Wessels erwartet im Rennen um die Bundesliga-Meisterschaft ein bis zum Ende enges Duell zwischen seinem Ex-Verein und Tabellenführer Borussia Dortmund. "Wenn man sieht, wie durchwachsen die Saison der Bayern bislang war, wieviele Punkte sie liegengelassen haben, dann ist es schon erstaunlich, dass es aktuell nur sechs Punkte Rückstand auf den BVB sind", sagte der 39-Jährige dem SID.

Stefan Wessels schreibt die Bayern noch lange nicht ab © SID

Wessels, der heute Betreiber einer Ballschule für Kinder in Osnabrück und Torwarttrainer im Nachwuchsbereich beim DFB ist, glaubt daher an eine Aufholjagd: "Ich bin sicher, dass die Bayern eine deutlich bessere Rückrunde spielen werden und es ein bis zum Schluss spannendes Duell um den Titel gibt, was der Bundesliga insgesamt auch gut tut."

Mit Blick auf seine mit den Bayern gewonnenen drei deutschen Meisterschaften (2000, 2001, 2003) sagte Wessels: "Wenn es knapp ist am Ende einer Saison und man bis zum letzten Funken um den Titel kämpfen muss, dann ist es viel schöner und emotionaler, als wenn du in der Saison vorneweg marschierst und frühzeitig die Meisterschaft klar machst. Diese Last-Minute-Titel bleiben auch viel mehr hängen, als wenn du schon sechs, sieben Wochen vor Saisonschluss als Meister feststehst."