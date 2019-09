Wettanbieter: Vettel in Italien nur Außenseiter

Köln (SID) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel ist beim Ferrari-Heimspiel in Monza nur Außenseiter im eigenen Team. Die Quote auf den ersten Saisonsieg des Heppenheimers liegt beim Sportwettenanbieter bwin bei 3,50. Bei einem Sieg von Vettels Teamkollegen Charles Leclerc, der am vergangenen Wochenende in Spa gewann, würde das Unternehmen nur das 2,35-Fache zurückzahlen. Der Monegasse ist damit Topfavorit, noch vor Weltmeister Lewis Hamilton (2,85).

Vettel ist beim Ferrari-Heimspiel nur Außenseiter © SID

Ein WM-Tipp auf Hamilton würde dagegen kaum noch Gewinn einbringen. Acht Rennen vor Saisonende führt der Brite die Gesamtwertung mit 65 Punkten vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland) an. Entsprechend liegt die Quote für den sechsten WM-Titel Hamiltons bei 1,01. Eine historische Aufholjagd von Vettel, der als Vierter 99 Punkte Rückstand hat, würde das 151-Fache des Einsatzes bringen.