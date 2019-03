Wettquoten: Hamilton geht als Favorit in die Formel-1-Saison

Köln (SID) - Weltmeister Lewis Hamilton geht nach Einschätzung des Sportwettenanbieters bwin als Favorit in die am Sonntag (6.10 Uhr MEZ/RTL und Sky) mit dem Großen Preis von Australien beginnende Formel-1-Saison. Ferrari-Star Sebastian Vettel (Heppenheim) bleibt dagegen erneut die Rolle des Herausforderers.

Laut Wettquoten geht Hamilton als Favorit ins Rennen © SID

Sollte der Brite Hamilton zum sechsten Mal Weltmeister werden, zahlt bwin das 2,25-Fache des Einsatzes zurück. Der erste WM-Titel für Vettel im Ferrari ist mit einer Quote von 2,60 notiert. Alle anderen Piloten gelten als Außenseiter. Vettels neuer Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) führt die Verfolger mit einer Quote von 6,00 an. Dahinter kommt Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) mit 7,50.

Ähnlich schätzt bwin das Rennen in Melbourne ein. Hamilton (2,50) und Vettel (2,75) gehen als Favoriten in den ersten Saisonlauf, mit etwas Abstand folgen Leclerc (5,00) und Verstappen (7,00).