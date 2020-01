Weydandt-Einsatz für Hannover 96 in Regensburg fraglich

Hannover (SID) - Bundesliga-Absteiger Hannover 96 bangt vor dem ersten Zweitligaspiel des neuen Jahres am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) bei Jahn Regensburg um den Einsatz von Torjäger Hendrik Weydandt. Der 24-Jährige laboriert noch an den Folgen einer Entzündung an der linken Achillessehne. "Wir müssen das Abschlusstraining abwarten", sagte dazu 96-Trainer Kenan Kocak.