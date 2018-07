Wie "Kindheitsidol" Zidane: Özil bekommt auch bei Arsenal die "10"

London (SID) - Große Ehre für Mesut Özil: Der Fußball-Weltmeister erhält nun auch bei seinem Klub FC Arsenal die legendäre Rückennummer "10". Das gaben die Gunners am Dienstag bekannt.

"Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, wie viel mir diese Nummer bedeutet. Mein Kindheitsidol Zinedine Zidane trug sie und sie ist noch immer die charakteristischste für einen Spielmacher", sagte Özil.

Der 29-Jährige, der bisher die "11" getragen hatte, übernimmt die Nummer von Jack Wilshere, der den Verein in diesem Sommer verließ. In der Nationalmannschaft trägt Özil seit dem Rücktritt von Weltmeister Lukas Podolski nach der EM 2016 die "10". "Das ist mehr als eine Nummer. Es bedeutet mir viel, sie in der nächsten Saison tragen zu dürfen", sagte Özil.

Arsenal nahm am Dienstag wieder das Training auf. Özil fehlte nach dem blamablen Vorrunden-Aus mit der Nationalmannschaft bei der WM in Russland noch, er weilt derzeit im Urlaub.