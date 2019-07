Wie einst Bruder Moritz: Basketball-Talent Franz Wagner spielt für Michigan Wolverines

Berlin (SID) - Basketball-Talent Franz Wagner wandelt auf den Spuren seines Bruders Moritz. Der 17 Jahre alte Spieler von Alba Berlin wechselt ans US-College in Ann Arbor und läuft in der kommenden Saison für die Michigan Wolverines auf. Dies bestätigten sowohl die Universität als auch Wagner selbst bei Instagram.

"Ich freue mich enorm auf diese Chance", sagte Wagner: "Ich kann es gar nicht erwarten, den Campus zu betreten und alle zu treffen." In der abgelaufenen Saison übernahm der flexibel einsetzbare Wagner im Bundesliga-Team von Vizemeister Alba bereits eine wichtige Rolle und kam bei rund 12,4 Minuten Einsatzzeit pro Partie im Schnitt auf 4,6 Punkte.

Nationalspieler Moritz Wagner hatte vor seinem Wechsel in die NBA in der NCAA für Furore gesorgt. In der kommenden Saison spielt der 22-Jährige für die Washington Wizards.